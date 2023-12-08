كتائب القسام تعلن مقتل الجندي الأسير لديها "ساعر باروخ" خلال إحباط محاولة جيش العدو الوصول إليه فجر اليوم الجمعة
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التصويت بمجلس الأمن اليوم الجمعة لـ«وقف نار فوري» في غزة تحت المادة 99
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