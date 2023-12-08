تحت شعار “أمريكا رأس العدوان”.. مسيرات حاشدة في عمان وعدة محافظات تُحيّي غزة، وتهتف للضيف والسنوار وابو عبيدة
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جرينتش+2 04:11
احدث حصيلة.. قتلى جيش العدو 94 منذ بدء العملية البرية، و418 منذ 7 اكتوبر
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