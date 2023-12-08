كتائب القسام تقصف، اليوم الجمعة، تل أبيب وتدمر 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كل محاور القتال بقطاع غزة/ شاهدوا
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جرينتش+2 12:50
إفشال محاولة جيش العدو للوصول للجندي الأسير “ساعر باروخ” التي أدت الى مقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة/ شاهدوا
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