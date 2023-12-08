إفشال محاولة جيش العدو للوصول للجندي الأسير “ساعر باروخ” التي أدت الى مقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة/ شاهدوا

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشله في الوصول لجندي أسير لدى المقاومة، في قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وزعم جيش الاحتلال أن “جنديين أصيبا بجروح خطيرة”، خلال محاولة فاشلة للوصول إلى جندي أسير لدى المقاومة، في غزة.

وجاء اعتراف جيش الاحتلال تأكيداً لإعلان سابق من قبل كتائب القسام التي قالت إن “مقاتليها أفشلوا محاولة قوة خاصة الوصول إلى جندي أسير”.

وكشفت الكتائب، في بلاغ عسكري، صباح اليوم الجمعة، أن “القوة الخاصة وقعت بين قتيل وجريح” كما قتل الجندي الأسير خلال الاشتباك، حسب تعبيرها.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، مساء اليوم، عن مقتل عدد من أسرى الاحتلال جراء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة.

وفي التفاصل، كشفت كتائب القسام تفاصيل جديدة عن إفشال محاولة قوة خاصة من جيش الاحتلال تحرير جندي أسير، في غزة، اليوم.

وقالت الكتائب، في بيان، مساء اليوم إن القوة الخاصة التي حاولت تحرير الجندي الأسير تسللت داخل مركبة إسعاف وتسترت خلف المنظمات الدولية، حسب وصفها.

واعتبرت أن هذا السلوك من قبل قوات الاحتلال “انتهاكا صارخ للقانون الدولي”.

وأكدت مجدداً أنها قتلت عدداً من جنود القوة المهاجمة.

وقالت إن الجندي الأسير قتل خلال الاشتباك وعرضت رسالة مسجلة سابقة له قال فيها إنه “أسر في السابع من أكتوبر ويريد العودة للبيت”.

وعرضت الكتائب في المقطع عتاد لجنود الاحتلال استولت عليه وآثار الدماء.

واعترف جيش الاحتلال، مساء اليوم، بفشل محاولة تحرير الجندي الأسير في قطاع غزة.

#شاهد إفشال المحاولة الصهيونية للوصول للجندي الأسير “ساعر باروخ” والتي أدت لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة .م

#شاهد القس…ام ينشر فيديو إفشال محاولة صهيونية للوصول للجندي الأسير الصهيوني "ساعر باروخ" والتي أدت لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/5xmjLpzIG4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2023