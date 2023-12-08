أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق اليوم الجمعة 

عمان – تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الاثنين ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بمشيئة الله زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من جنوب وشرق المملكة تمتد في ساعات المساء والليل لتشمل أجزاء من وسط وشمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط احيانا في المناطق الجنوبية من المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 12 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 9، وفي مرتفعات الشراة 18 – 8، وفي مناطق البادية 22 – 9، وفي مناطق السهول 20 – 13، وفي الأغوار الشمالية 25 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 15، وفي البحر الميت 27 – 14، وفي خليج العقبة 28 – 14 درجة مئوية.

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