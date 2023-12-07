هزلت.. نتنياهو المهزوم يهدد حزب الله بانه اذا اختار التصعيد، فان إسرائيل ستحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس !!!
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جرينتش+2 07:08
كتائب القسام تعلن، اليوم الخميس، تدمير 79 آلية للعدو، وقنص جنديين وتفخيخ فتحة نفق، واستهداف قوة راجلة من 15 جندياً بغزة
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