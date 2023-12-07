جيش العدو يعلن، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 413، واصابة 100 جندي في أعينهم، وبعضهم أصيب بالعمى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن مقتل جنديين من جنوده خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة من جراء تلك المعارك.

وبحسب المتحدث العسكري، قتل جندي من لواء المظليين في اشتباكات وسط قطاع غزة، وآخر من وحدة “دوفدفان” متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في الخامس من الشهر الجاري.

وبإعلان جيش الاحتلال، مقتل جنديين من جنوده، ترتفع حصيلة القتلى إلى 89 منذ بدء العملية البرية على القطاع المحاصر.

ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 413 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

وفي التفاصيل، قُتل جنديان إسرائيليان خلال المعارك في قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة المعلنة رسميا لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 12 خلال 3 أيام.

ونقلا عن الجيش، أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية في خبر عاجل بـ”سقوط الجنديين عميت بونزل وعالمناو فيلكه خلال المعارك في قطاع غزة” دون تفاصيل.

وخلال اليومين الماضيين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من عناصره، بينهم ضباط.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش إلى 413 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما يعلن حصيلة خاصة بالعمليات البرية التي بدأها في 27 من ذلك الشهر.

100 جندي أصيبوا في أعينهم

كما أصيب نحو 100 جندي إسرائيلي في أعينهم، وبعضهم أصيب بالعمى، في المعارك التي يشنها جيشهم بقطاع غزة، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أصيب عشرات من الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة بجروح خطيرة في أعينهم، حتى إن بعضهم أصيب بالعمى بسبب عدم استخدام النظارات الواقية”.

وأضافت: “نجمت هذه الإصابات عن الأعيرة النارية والشظايا، نتيجة عدم ارتداء النظارات الواقية التي تحمي الأعين”.

وتابعت الهيئة (رسمية): “بين 10 و15% من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما”.

وأشارت إلى أن مستشفى “سوروكا” في مدينة بئر السبع (جنوب)، استقبل وحده 40 جندياً مصاباً في العين، لافتة إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط، استقبل المستشفى 5 إصابات بجروح خطيرة في العين، وتم إجراء عمليات جراحية صعبة لبعضهم.

ونظراً إلى الأعداد الكبيرة في إصابات العيون بين الجنود الإسرائيليين بغزة، قاد “سوروكا” حملة تبرعات لشراء نظارات واقية للجنود، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، رد الجيش الإسرائيلي على تقرير هيئة البث، قائلاً: “ليس هناك نقص في النظارات الواقية، ويقوم الجيش بتقليص الحالات التي لا يرتدي فيها الجنود تلك النظارات إذا ما اقتضت الحاجة من خلال تنمية الوعي بأهمية ارتدائها”.