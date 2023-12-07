جيش العدو يعتقل ويعري النازحين من أماكن القتال بغزة/ فيديو

غزة – لم يكتف جيش الاحتلال بارتكاب المجازر ضد سكان قطاع غزة. فمن ينجو من قصف الطائرات، يعتقلهم الجنود ويمارس بحقهم التعذيب والتنكيل.

واعتقلت قوات الاحتلال المتواغلة في غزة الاف الفلسطينيين النازحين من اماكن القتال خلال مرورهم في المناطق الامنة التي حددها جيش الاحتلال لهم او من خلال محاصرة مدارس الايواء .

واظهرت الصور اعتقال الاطفال والشبان والتعامل معم بطرق مذلة رغم انهم مدنيون وعبر من الممرات التي يفترض انهها امنة .

وكشفت مصادر من غزة ان جيش الاحتلال حاصر مدرسة بيت لاهيا شمال غزة واعتقل كل من هو فوق 15 عاما من داخل المدرسة الخاصة بايواء المدنين العزل.

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