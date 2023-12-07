جيش العدو يعترف، اليوم الخميس، بمقتل جنديين أحدهما نجل وزير في “كابينت” الحرب، وبارتفاع عدد قتلاه في غزة الى 92

غزة – اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، بمقتل جنديين خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية، إن أحد الجنديين اللذين قتلا في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة “غال آيزنكوت” نجل عضو “كابينت” الحرب في حكومة الاحتلال، غادي آيزنكوت، الذي شغل أيضاً منصب رئاسة الأركان.

وكشفت أن آيزنكوت قتل بعد انفجار عبوة ناسفة على مدخل نفق في جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم.

وكان الاحتلال اعترف بإصابة 3 جنود أيضاً بجروح خطيرة خلال المعارك.

فقد سمحت الرقابة الاسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بالكشف عن مقتل نجل عضو الكابينت الحربي ، قائد الاركان الاسبق غادي آيزنكوت في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وذكرت القناة “12” العبرية ان الرقيب أول احتياط غال آيزنكوت ، 25 عام ، نجل الوزير بدون حقيبة غادي آيزنكوت قتل في اشتباك شمال قطاع غزة ، كما قتل الرقيب أول احتياط دافيد ديتش ، 34 عام من حريش في معارك جنوبي القطاع.

وبالاضافة الى ذلك فقد أعلن الجيش عن اصابة 3 من جنوده بجراح خطيرة في المعارك الدائرة في القطاع.

وقالت القناة ان الجندي آيزنكوت قتل في اشتباك من مسافة قريبة مع مسلحين خرجوا من احد الانفاق ، حيث تم ابلاغ والده باصابته أولاً خلال تواجده في غرفة عمليات الجيش في الجنوب وبعدها أبلغ بوفاته في المستشفى.

وقد بعث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعازيه الى آيزنكوت قائلاً بأن دمه لن يذهب هدراً وان الجيش سيواصل القتال حتى تحقيق النصر على حد تعبيره.

كما اعترف جيش الاحتلال حتى اللحظة بمقتل 92 ضابطاً وجندياً منذ بداية المعركة البرية في غزة.

وأكدت فصائل المقاومة، في بيانات وتصريحات مختلفة، أن الاحتلال يخفي الأعداد الحقيقية لقتلاه في غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت مساء اليوم أن مجاهديها الأبطال تمكنوا من تفخيخ عين نفق في منطقة الشيخ رضوان وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.