هزلت.. نتنياهو المهزوم يهدد حزب الله بانه اذا اختار التصعيد، فان إسرائيل ستحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس !!!
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جرينتش+2 07:08
استشهاد عوض عنبر في طولكرم متأثراً باصابته قبل 3 اسابيع
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