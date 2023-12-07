استشهاد عوض عنبر في طولكرم متأثراً باصابته قبل 3 اسابيع

طولكرم – استُشهد مواطن اليوم الخميس مواطن من مخيم نور شمس شرق طولكرم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل شهر تقريباً في مخيم طولكرم.

وأكدت مصادر طبية استشهاد المواطن عوض تايه محمد عنبر (47 عاما) متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في الرابع عشر من الشهر الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم عن تشييع جثمان الشهيد بعد صلاة عصر اليوم، بعد وصول جثمانه من نابلس، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى نابلس التخصصي.

وباستشهاد عنبر يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 45، منهم 20 شهيدا من مخيم طولكرم.