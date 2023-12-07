جيش العدو يعترف، اليوم الخميس، بمقتل جنديين أحدهما نجل وزير في “كابينت” الحرب، وبارتفاع عدد قتلاه في غزة الى 92
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أسامة حمدان: المقاومة بخير وتدير معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار، وما زال في جعبتها المزيد/ فيديو
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