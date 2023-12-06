نزيه أبو نضال يحاضر عن “غالب هلسا المثقف الشامل”

عمان – استحضر الكاتب والناقد نزيه أبو نضال، سيرة الروائي الراحل غالب هلسا، في المحاضرة التي ألقاها بعنوان: “غالب هلسا المثقف الشامل”، مساء أمس الثلاثاء، في مقر الجمعية الفلسفية الأردنية بجبل الحسين.

وقال أبو نضال، في المحاضرة التي أدارها الشاعر موسى حوامدة، أن أهمية أي كاتب أو فنان، متصلة على الدوام بمدى إسهامه في قضايا شعبه التاريخية لصناعة المستقبل، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن ما كتبه هلسا من روايات ودراسات ومقالات، وبغض النظر عن الاتفاق معه حول هذه المسألة أو تلك، إلا أن الأمر المؤكد والجوهري هو أنه واحد من فرسان الكلمة الحرة التي لا تنحني أو تساوم، مبينا أن هلسا ظل في كل ما يكتبه مكافحاً عنيداً عن حق الفقراء بالرغيف، وحق الشعوب بالحرية والديمقراطية والعدالة.

وبين أبو نضال، أن هلسا مثقف موسوعي من الطراز الرفيع، مؤكداً أن ثقافته الواسعة تتجلى عبر مختلف كتاباته في التاريخ والتراث والأدب، كما في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع،

وقال: “لهلسا وجهة نظر ومساهمات في كل شأن يمس حياتنا المعاصرة، وفي مختلف جوانبها كروائي وقاص ومسرحي ومفكر وناقد ومترجم وكاتب مقال وصاحب مساجلات سياسية”.