إقامة خيام للنازحين من خان يونس الى مدينة رفح على حدود سيناء، تثير المخاوف من بدء تنفيذ خطة تهجير أهالي قطاع غزة
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القسام تدمر عددا من آليات العدو في الشجاعية بغزة/ شاهدوا
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