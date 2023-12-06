إسرائيل توقع اتفاقية مع أحفاد يهود خيبر من حكام الإمارات، لتشغيل جسر بري يتجاوز تهديدات الحوثيين المناصرين لفلسطين

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، امس الثلاثاء، إنه تم توقيع اتفاقية بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي لتشغيل جسر بري بين مينائي دبي وحيفا، مروراً بالأراضي السعودية والأردنية، وذلك لتجاوز تهديد جماعة الحوثي بإغلاق الممرات الملاحية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن شركة تراكنت الإسرائيلية وقعت الاتفاقية، وأوضحت على لسان رئيسها التنفيذي حنان بيردمان “أن السفينة التي تُبحر من الإمارات إلى ميناء حيفا تستغرق أسبوعين، لكن مع النقل البري بالشاحنات يمكن الوصول إلى حيفا في أربعة أيام”.

رحلة سريعة بديلة عن قناة السويس

وأكدت الشركة أنها بدأت بالفعل بتشغيل الجسر البري، وأوضحت أن الاتفاقية وُقعت مع شركة الخدمات اللوجستية “Puretrans FZCO” من دولة الإمارات، التي تعمل بالتعاون مع شركة الموانئ “DP WORLD”، للتعاون في مجال النقل البري للبضائع على الطريق الذي يربط ميناء دبي والسعودية والإمارات والأردن، وميناء حيفا.

وذكر موقع روتر العبري، أن الطريق البري الجديد الذي حصل على موافقة وزارة الحرب وحكومة نتنياهو، سيوفر رحلة سريعة بديلة عن قناة السويس، وبسعر تنافسي.

وأبلغت الشركة عن تقدم في المفاوضات مع شركة لوجستية من البحرين، التي تقدم أيضاً الخدمة للجيش الأمريكي، وتعمل في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والقوقاز، والتي سيتم ربطها أيضاً بمشروع الجسر البري.

الحوثي تتوعد إسرائيل

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد توعدت يوم الأحد إسرائيل بضربات “موجعة وقاصمة”، إثر عودة “العدوان” على قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، خلال فعالية في العاصمة صنعاء.

وفي اليوم نفسه، يوم الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول 2023، أكدت الحوثي على حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن”القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية” نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة “يونِتي إكسبلورر” وسفينة “نمبر ناين”، حيثُ تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.

وقال سريع: “قواتنا المسلحة ستستأنف استهداف كيان الاحتلال الصهيوني بضربات موجعة وقاصمة”، بعد عودته لشن “عدوانه الهمجي على قطاع غزة”.

وأضاف: “نخوض اليوم معركة مصيرية مع الكيان الصهيوني والأمريكي، ومستمرون فيها حتى يتوقف العدوان على غزة”. وتابع “إذا اعتدى الصهاينة على بلادنا فإنهم سيرتكبون حماقة كبرى، وسيكون الرد قوياً ومؤلماً من جانب قواتنا المسلحة وشعبنا اليمني”.