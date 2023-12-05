يضم ممثلي أحزاب وإتحادات من كافة الأطياف.. الاعلان عن تشكيل شبابي أردني “لدعم المقاومة في فلسطين”

أعلن عدد من الأحزاب والاتحادات الأردنية تشكيل تجمع شبابي تحت اسم “الحراك الشبابي لدعم المقاومة” في الأردن، والذي يضم أحزاباً من كافة الأطياف الأردنية.

وجاء في بيان التأسيس للاتحاد ” إننا إذ نشهد لحظة فارقة استثنائية في تاريخ فلسطين والمنطقة بصد الهجمة المستعرة للاحتلال الصهيوني على يد المقاومة المسلحة الفلسطينية الباسلة وبالصمود الجبار للحاضنة الشعبية في غزة أمام ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية بقصف هستيري أدى لدمار هائل، وارتقى إثر ذلك آلاف الشهداء، فإننا كشباب أردني من مختلف القوى والتوجهات السياسية والمعبرة عن نبض الشارع الأردني نؤمن أننا في الأردن شركاء في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها، وأن العدو الصهيوني يشكل تهديدًا وجوديًا على دولتنا الأردنية”.

مضيفين أن “رسخ ذلك تصريحات تكررت علنًا لمسؤولين صهاينة بضم غور الأردن للكيان الصهيوني رافقتها منشورات موجهة لأهلنا في الضفة الغربية تهدد بارتكاب المجازر ما لم يهاجروا للأردن”.

وذكر البيان ” أنه ولما للأردن من خصوصية تاريخية وجغرافية وعشائرية ودينية مع فلسطين فإننا نعلن عن تأسيس التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة بأهدافه التالية:

1. قطع العلاقات مع العدو الصهيوني وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معه.

2. عدم تجريم المقاومة في الأردن: وذلك بتعديل القوانين المجرمة للمقاومة ليتسنى للشعب الأردني شرف إسناد المقاومة الفلسطينية بكافة الأشكال.

3. الانفتاح السياسي على حركات المقاومة الفلسطينية.

4. كسر الحصار عن أهلنا في غزة حيث أن معركة العدو المستمرة على شعبنا في غزة عنوانها منذ 17 عامًا هو الحصار ولما يشكله الحصار من أداة يستخدمها لكسر صمود شعبنا وتهجيره من أرضه.

5. مقاطعة الكيان الصهيوني وداعميه ووضع تشريعات تجرم التطبيع بكافة أشكاله.

6. إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الموقعة عام 2021.

7. إعادة التجنيد وتفعيل الجيش الشعبي كما كان، لما نراه من إرهاب منظم من الكيان الصهيوني وبلطجة مستوطنيه في الأراضي المحتلة بحق العزل.

وتشهد الأردن منذ السابع من اكتوبر حراكاً جماهيراً كبيراً ومتنوعاً وصل لذروته في اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان، كما حاول مئات النشطاء الوصول إلى الحدود الأردنية الفلسطينية في محاولة للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة.