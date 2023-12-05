جيش العدو يعلن، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 جنود بينهم ضابطان، وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط بـ”جروح خطيرة” بمعارك قطاع غزة
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جرينتش+2 01:34
مثلما فعل نظام السيسي تحت معبر رفح عام 2015.. صحيفة أمريكية تكشف ان إسرائيل تبحث خطة لإغراق أنفاق غزة بمياه البحر
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