قوات العدو تداهم جنين ترافقها 4 جرافات وطائرة مُسيرة، ضمن اقتحامات واسعة واندلاع مواجهات في مختلف مناطق الضفة

رام الله – نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، عمليات اقتحام جديدة واسعة في الضفة الغربية تخللتها اعتقالات واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مدينة جنين وأطراف مخيمها، وأصابت شابا بالرصاص واعتقل آخر في السيلة الحارثية غربا.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية، ترافقها أربع جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين– الناصرة، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأضاف أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مدينة جنين ومخيمها.

وبين أن قوات الاحتلال انتشرت أيضا في محيط مستشفى جنين وحي الزهراء ودوار الداخلية وأطراف المخيم.

وفور عملية الاقتحام، باشرت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مسجد طوالبة، وحي الزهراء، والطرق المؤدية للمخيم، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ “العنيفة” في محيط دوار السينما والداخلية وشارع الناصرة وحي البساتين.

وفي رام الله ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت لقيا غرب رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان، دون وقوع إصابات.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مواطنا من قرية بدرس غرب رام الله، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال احتجزت كلا من:

باسم حابس مرار، وحسن خالد، وإسماعيل عوض، وزهري ماهر عوض، ومحمد أحمد عوض، والحسن أحمد عوض، وجميل علي عبد الكريم، ومصطفى يوسف عبد الكريم، ومحمود أحمد عبد الله، وعبد الله جميل حسين سلامة، وصالح محمد صالح عبد الكريم، وحسين محمد حسين عبدالكريم، ومنتصر صدقي خلف عوض، وذلك في مسجد القرية، وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم.

وفي بيت لحم، اصيب، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقال 12 آخرين بينهم عمال من غزة خلال مداهمات في بلدات الدوحة وارطاس وواد النيص.

وافاد مصدر أمني بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، حيث اطلقت تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت بشكل عشوائي، ما ادى الى اصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي (17 و44 و42 عاما)، في الحوض واليد والوجه، ونقلوا الى احدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج .

واشار المصدر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة الدوحة غربا مدير مدرسة الخلفاء الراشدين في البلدة محمود جوابرة في الخمسينيات من عمره ، بينما داهمت مبنى دائرة السير وعددا من المطابع وعبثت بمحتوياتها.

وفي الخليل، أصيب طفل وشابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بني نعيم، شرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن المواجهات اندلعت قرب مدخل البلدة في منطقة وادي الجوز، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة طفل يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي في صدره ويده، وقد وصفت إصابته بالخطيرة، وشابين وصفت إصابتهما بالمتوسطة، نقلوا إثرها إلى مستشفيات الخليل.