“القسام” تعلن قتل 10 جنود للعدو شرق خانيونس، وخروج عناصرها من نفق وسط ثكنة عسكرية للعدو وتفجيرها/ فيديو

نشرت كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، لقطات توثق رصد عناصرها لثكنة مكتظة بجنود إسرائيليين قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.

ويبين التسجيل المصور مشاهد لخروج أحد عناصر “حماس” من خندق داخل ثكنة عسكرية إسرائيلية من أجل رصد الثكنة قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.

ونشرت “القسام” أيضا بيانا جاء فيه: “تمكن مقاتلو القسام من الهجوم على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس، واستهدفوا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وتم تحقيق إصابات مباشرة في محور شرق مدينة خانيونس أيضا”.

وكانت “كتائب القسام” ، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، قد أعلنتا في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية العسكرية جنوبي قطاع غزة.

فقد أعلنت “كتائب القسام” اليوم الثلاثاء، قتل 10 جنود واستهداف آليات إسرائيلية وقنص جنود شرق مدينة خانيونس، وقصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية.

وذكرت كتائب القسام في بيان مقتضب نشرته على منصة “تلغرام”، أن “مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس”.

وفي بيان آخر ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد “وحققوا فيها إصابة مباشرة”.

وذكرت الكتائب في بيانات مقتضبة، أن مقاتليها استهدفوا ما مجموعه 16 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب بيانات “كتائب القسام”، شملت الاستهدافات دبابات وجرافة عسكرية متوغلة في المنطقة.

وأفادت في بيان أن مقاتليها “تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسّامية شرق خانيونس، وأصابوهما إصابة مباشرة”.

وفي بيان منفصل ذكرت أن “كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو (الإسرائيلي) شرق مغتصبة (مستوطنة) ماجين برشقة صاروخية”.

كما قالت في بيانين صباحا وظهرا، إنها قصفت مدينة “بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية، ردًا على المجازر بحق المدنيين”.