جيش العدو يعلن، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 جنود بينهم ضابطان، وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط بـ”جروح خطيرة” بمعارك قطاع غزة

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى 5 بينهم ضابطان جراء الاشتباكات الضارية مع المقاتلين الفلسطينيين منذ الصباح في قطاع غزة الفقير والمحاصر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعات الظهر مقتل اثنين من عسكريين خلال الاشتباكات في قطاع غزة.

وكان أحدهم ضابطا تولى منصب نائد قائد سرية في اللواء المدرع رقم 188، دون أن تذكر المصادر الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل عن مقتله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش مقتل ضابط وجنديين، فضلا عن إصابة 4 جنود آخرين بجروح خطيرة أثناء الاشتباكات في شمال غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط الذي قتل مع الجنديين كان أيضا من اللواء المدرع رقم 188، مما قد يعني أن جلهم قتلوا في معارك شمال غزة.

وكان لافتا أن الجنود الإسرائيليين قتلوا في شمال غزة، رغم أن جنرالا في الجيش ذكر أن العمليات العسكرية هناك توشك على النهاية.

وبهذا ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في أواخر أكتوبر الماضي إلى 80، وإلى 405 منذ 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على الدولة العبرية.

وهذا يعني أن خسائر إسرائيل من العسكريين في هذه الحرب بلغت ثلثي حصيلة قتلاها في حرب عام 1967، التي خاضتها ضد 3 جيوش عربية، وعلى مساحات شاسعة.

وتفيد تقديرات بأن إسرائيل خسرت في تلك الحرب ما لا يقل عن 600 جندي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين خلال الليلة الماضية، إثر المعارك البرية في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن “ثلاثة جنود من سلاح المدرعات من الكتيبة 53، قتلوا الليلة الماضية في معارك قطاع غزة، وهم إيتان فيش (23 عاما)، وياكير يديديا شينكوليفسكي (21 عاما)، وتوفال يعقوب تساناني (20 عاما)”.

وأضاف أن المعارك المتفرقة في قطاع غزة أمس، أسفرت أيضا عن إصابة 4 من عناصره بـ”جروح خطيرة” بينهم ضابط من وحدة المظلات، حسب المصدر ذاته.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 406.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس، عن مقتل 5 من عناصره في معارك وسط وشمال قطاع غزة.

وامس الإثنين، كشفت “كتائب القسام” الذراع المسلح لحركة حماس عن تنفيذها عدة عمليات قتالية بعضها مباشرة، أصابت جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقالت في بيانات متفرقة عبر تلغرام إن قواتها “دمرت 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تمكنت من استهداف 5 دبابات صهيونية، و5 ناقلات جند، في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105”.

أما سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي فقالت إنها استهدفت عددا من آليات الاحتلال العسكرية بقذائف التاندوم، واشتبكت من المسافة صفر مع جنود الاحتلال في محور التوغل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.