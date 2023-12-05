استشهاد جندي لبناني وإصابة 3 بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد

الميادين نت

أعلن الجيش اللبناني، في بيان على موقعه بمنصة “أكس”، استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين من عناصره بقصف إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طال منطقة عويضة – العديسة، مشيراً إلى أنّ الجرحى نقلوا إلى المستشفيات للعلاج.

وأفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان في وقت سابق اليوم بإطلاق قوات الاحتلال قذيفة قرب موقع للجيش اللبناني.

ولفت مراسلنا إلى أنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً يطال أطراف بلدات طير حرفا والجبين ويارين، إضافةً إلى أطراف بلدة عيتا الشعب.

كما أفاد مراسل الميادين بأنّ صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية المقابلة للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي.

https://x.com/LebarmyOfficial/status/1732039207139602685?s=20