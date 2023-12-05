"القسام" تعلن قتل 10 جنود للعدو شرق خانيونس، وخروج عناصرها من نفق وسط ثكنة عسكرية للعدو وتفجيرها/ فيديو
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جرينتش+2 09:54
استشهاد جندي لبناني وإصابة 3 بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد
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