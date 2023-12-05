استشهاد الشاب محمد يوسف مناصرة برصاص العدو بمخيم قلنديا

القدس 5-12-2023 وفا- استُشهد شاب واعتُقل شقيقه، صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطنية باستشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاماً) من قلنديا شمال القدس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وأفاد شهود وعيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مناصرة بشكل عنيف وقامت بتفجير باب المنزل الذي كان يقف خلفه الشهيد استعدادا لفتح الباب لقوات الاحتلال التي فجرت باب المنزل بقنبلة تسببت بتفتيت جسده، واعتقل الاحتلال شقيقه عبد الله قبل أن ينسحب.

وقال مراسلنا: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت خلال اقتحامها للعديد من المنازل.

وكان الشاب علي علقم، قد استُشهد يوم أمس برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا وتكسير محتويات منزله.

وباستشهاد الشاب مناصرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 468، بينهم 260 شهيدا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.