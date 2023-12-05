ائتلاف الوطنية العراقية يدعو لمراجعة المعاهدة الاستراتيجية مع أمريكا

دعا ائتلاف الوطنية العراقية الى مراجعة المعاهدة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة.

وجاء في بيان وصل “المجــد” من المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي، انه في ظل الاحداث الاخيرة واستمرار الولايات المتحدة الامريكية بين الحين والاخر بالمساس بسيادة العراق من خلال توجيه ضربات على اراضيه يدعو ائتلاف الوطنية الى مراجعة المعاهدة الاستراتيجية التي وللاسف لم تثمر بأي شيء، ووضع قواعد اشتباك يتم من خلالها تحديد عدد القوات المتواجدة في العراق، وتحديد وجودها وان لا تتدخل بأي شأنٍ عراقي وان تكون جميع تحركاتها بعلم الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، فلا يمكن السماح بالمساس بسيادة العراق وامنه واستقرارهِ

كما جدد الائتلاف دعواته بتشكيل قيادةٍ عامة للقوات المسلحة العراقية تكون بامرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية.