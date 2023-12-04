جيش العدو يغتال الشهيدين علاء نزال وأنس قراقع ويحتجز جثمانيهما، خلال اقتحامه مدينة قلقيلية صباح اليوم الاثنين

رام الله – استُشهد شابين، فجر اليوم الإثنين ، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

‎وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدين هما المطارد علاء مروان نزال (أبو جورج)، والفتى أنس قراقع.

أنس قراقع

وأضافت أن قوات خاصة إسرائيلية “مستعربين” أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما، ليعلن فيما بعد عن استشهادهما واحتجاز جثمانيهما.

وفي السياق، أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال قلقيلية، تم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدا في شارع الواد، وحي كفر سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 464، بينهم 256 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات الفلسطينيين من بلدات ومخيمات عدة من الضفة الغربية.

وجاء في التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، 16 فلسطينيا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي خالد الجعفري (22 عاما)، وشقيقه يزن (29 عاما)، وناجي أحمد عودة (62 عاما) ونجله مراد (37 عاما)، ومحمد خالد الخمور (27 عاما)، وغسان إبراهيم زواهرة (40 عاما)، وراجي أحمد عودة (58 عاما)، ويوسف نمر جفال (19 عاما)، وفادي شحادة، وأحمد عثمان وقاد، وعنان خليل الجعفري (36 عاما)، ومحمد خالد الجعفري (33 عاما)، ونبأ عمر الجعفري (30 عاما)، ومحمد باسم اللحام (21 عاما)، ومحمد وجيه فرارجة، وأحمد سامي فرارجة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، في مخيم الدهيشة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، كما وزعت منشورات تحذر السكان بعدم المشاركة في الفعاليات الوطنية.

وفي بلدة الدوحة، غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ العفيفي (21 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين، من سلواد، ومخيم الجلزون، في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت نضال عياد ونجله ريان، من بلدة سلواد شرق رام الله، والشاب مصلح محمد شعبان أبو شعير (34 عاما)، من مخيم الجلزون شمالا، واعتدت عليه بالضرب المبرح، وهدمت جدران منزله خلال تفتيشه، وحطمت مركبته.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جفنا، شمال رام الله.

وجاء أيضا أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، 6 مواطنين من مدينة أريحا ومخيميها.وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن “قوات الاحتلال اقتحمت أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت ستة شبان هم: المعتقل المحرر محمد سليمان خلف عواجنة، وحمادة بلهان من المدينة، وأحمد إبراهيم أبو شرار، ونجله إبراهيم من مخيم عين السلطان، ويزيد محمد، وعبد غازي ياغي من مخيم عقبة جبر”.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 8 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، واعتقلت كلا من: مجد جمال ناصر ملح، وخالد أحمد ناصر ملح وأيمن تيسير محمود أبو زايد، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت ناصر جمعة نوفل (55 عاما)، والشاب جمعة ياسر نوفل (19 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في قرية رأس كركر، شمال غرب رام الله.

ووفق وزارة الصحة، فإن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى 464، بينهم 256 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مصادر محلية: لحظة اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال لقلقيلية صباح اليوم وتعرضها لإطلاق نار مباشر من قبل مقاومين pic.twitter.com/HHwFXZpjI8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 4, 2023