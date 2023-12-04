القبض على شخصين أضراما النار بمركبة نائب في محافظة الكرك

القت الأجهزة الأمنية القبض، اليوم الاثنين، على شخصين قاما بإضرام النار بمركبة في محافظة الكرك.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد فجر اليوم الاثنين، بقيام مجهولين بإضرام النار بمركبة أثناء اصطفافها أمام منزل مالكها في منطقة غور الصافي، ونتج عن الحادثة أضرار مادية بسيطة فقط بالمركبة دون أية إصابات تذكر.

وأكد أنه تم على الفور التحرك للمكان وبالكشف عن موقع الحادثة تبين أن الحريق نتج بفعل فاعل، إذ تم من خلال التحقيقات تحديد هوية شخصين اشتُبه بهما بإضرام النار وأُلقي القبض عليهما وستتم إحالتهما للقضاء.

وكانت مواقع اعلامية قد تواصلت، ظهر اليوم، مع النائب جميل الحشوش الذي أوضح بأن جارة لهم في الحي وأثناء عودتها من المشفى التفتت للحريق الذي أشعله الشابان وبدأت بتنبيه الناس في الحي لوجود حريق في المركبة ، الأمر الذي أدى إلى استيقاظ أهل الحي وفزعتهم لنجدة النائب والمساعدة في عملية إطفاء السيارة من الحريق الذي نشب بمقدمتها ، حتى تمكن المواطنون من السيطرة على الحريق قبل فوات الأوان واشتعال النار في المركبة .

وبين الحشوش نه لم يتعرض لمثل هذا الموقف طوال 73 عاماً قضاها بين أهل الحي بمحبة وسلام دون مشاكل تذكر، لافتاً إلى أن الحادثة لها طابع خاص وشخصي بعد أن تقدم ابن النائب لخطبة إحدى الفتيات في المنطقة، الأمر الذي لم يعجب الشابين ودفعهما لحرق سيارة النائب بهذه الطريقة .