استشهاد علي علقم خلال مواجهات بمخيم قلنديا، واصابة جندي/ فيديو

القدس المحتلة – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ظهر اليوم.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إن الشهيد علي إبراهيم علقم (32 عاماً) ارتقى متأثراً بإصابته برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال، خلال اقتحامهم لمخيم قلنديا.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح خطيرة خلال المواجهات والاشتباكات التي اندلعت في المخيم وكفر عقب.

وقالت مصادر طبية، إن جنود الاحتلال منعوهم من الوصول إلى فتى أصيب بالرصاص الحي، في المخيم.

وكانت مصادر محلية أفادت عن إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال الاشتباكات التي اندلعت في المخيم.

ووثقت مقاطع مصورة نقل الجندي بعد إصابته عبر آلية عسكرية.

تغطية صحفية: "نقل جندي من جيش الاحـــتلال مصاب في اشــتــبــاكــات في مخيم قلنديا". pic.twitter.com/G4ePCRSsYq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 4, 2023

تغطية صحفية: "اشـتـبـاكــات مـسـلَّـحـة عنيفة مع قوات الاحـــتلال في مخيم قلنديا شمال القدس". pic.twitter.com/Z3kmZ4kqi0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 4, 2023