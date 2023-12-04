جيش العدو يعلن، اليوم الاثنين، مقتل 3 ضباط (رائدين ونقيب) جدد شمالي غزة، لترتفع حصيلة قتلاه في القطاع لـ 75 عسكرياً
أهم العناوين
جرينتش+2 05:18
استشهاد علي علقم خلال مواجهات بمخيم قلنديا، واصابة جندي/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني