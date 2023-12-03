إصابة 11 إسرائيلياً، منهم 8 جنود، بقصف صاروخي نفذه حزب الله، اليوم الأحد، على مستوطنات ومواقع بشمال فلسطين
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جرينتش+2 09:42
تعرض سفينة بريطانية لقصف صاروخي اليوم الاحد بالبحر الأحمر
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