استشهاد الشاب عدنان عصام زيد برصاص العدو في قلقيلية

رام الله – استشهد الشاب عدنان عصام زيد (21 عاما) برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام تلك القوات للمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بإطلاق قوات الاحتلال للرصاص العشوائي خلال تنفيذها لعمليات دهم واعتقال طالت العديد من منازل المواطنين، ما اسفر عن اصابة شاب اطلقت النار عليه في الشارع الغربي من المدينة بينما كان متوجها لمكان عمله في احدى المخابز، حيث قضى متأثرا بجروحه.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي تمركز بعضها فوق اسطح البنايات المطلة على الشوارع والأحياء الرئيسة.

وأعلن في مدينة قلقيلية إضراب شامل اليوم حداداً على روح الشهيد زيد.