إصابة 11 إسرائيلياً، منهم 8 جنود، بقصف صاروخي نفذه حزب الله، اليوم الأحد، على مستوطنات ومواقع بشمال فلسطين

أصيب 11 “إسرائيليًّا”، منهم 8 جنود، اليوم الأحد، بقصف صاروخي استهدف مستوطنات ومواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، من جهة لبنان.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن 11 إسرائيليا أصيبوا، هم 8 جنود و3 مستوطنين، جراء صاروخ أطلق على مستوطنة “بيت هيلل” بمنطقة الجليل الأعلى في شمال فلسطين المحتلة.

ووفق الإذاعة العبرية؛ فإن القصف الصاروخي كان بـ “صاروخ موجه” واستهدف آلية عسكرية للجيش في شرقي مستوطنة “كريات شمونة” على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

من جهته، أعلن حزب الله، عن استهداف آلية عسكرية في قاعدة بيت هلل بالصواريخ الموجهة ‏وأوقع طاقمها بين قتيلٍ وجريح، إلى جانب استهداف 6 مواقع لجيش الاحتلال بالأسلحة المناسبة.

وقال الحزب في بلاغات متتالية: أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع راميا بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا موقع الراهب وتجمعاً لجنود الاحتلال شرق موقع حانيتا ومواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.‏

وفي التفاصيل، اعلن حزب الله استهدافه تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، شرقي موقع “حانيتا”، بالأسلحة ‏المناسبة، وذلك عند الساعة 3:00 من عصر اليوم الأحد.‏

كما استهدف عند الساعة 1:25 ظهراً مواقع “زبدين” و”الرادار” و”رويسات العلم” في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة.

وقبل ذلك، وتحديداً عند الساعة 1:10 من ظهر اليوم، استهدف مجاهدو حزب الله في لبنان آليةً عسكريةً في قاعدة “بيت هيلل” الإسرائيلية، بالصواريخ الموجّهة، موقعةً طاقمها بين قتيل وجريح.

وتأتي هذه العمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية الجنوبية.

وأفاد مراسل الميادين في جنوبي لبنان بتعرّض محيط ثكنة “حانيتا” العسكرية الإسرائيلية لنيران مباشرة من لبنان.

وفي وقت سابق أشار إلى استهداف كل من مواقع “رويسات العلم” و”رمثا” و”زبدين” الإسرائيلية، بنيران مباشرة من الأراضي اللبنانية أيضاً.

كما نقل لمراسل أنّ الاحتلال الإسرائيلي أنّ الغارة الإسرائيلية العنيفة الأخيرة استهدفت أطراف بلدة كفر حمام، بعد أشار إلى استهداف محيط بلدة كفرشوبا.

كما شنّ الاحتلال قصفاً مدفعياً، استهدف أطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب الجنوبيتين، فيما أطلق قذائف على مرتفعات كفرشوبا المحتلة وبلدة محيبيب.

وصباح اليوم، أفاد مراسل الميادين بتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي على علوّ مرتفع في بعلبك.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ صفارات الإنذار أُطلقت في شمالي فلسطين المحتلة، مشيرةً إلى هجوم بالصواريخ على مواقع “الجيش” في مزارع شبعا المحتلة.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 11 إصابةً من جراء استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان آليةً عسكريةً بصاروخ موجّه في “بيت هيلل” بالجليل الأعلى.

كذلك، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى وجود شاحنة “تلتهمها النيران، من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع”، لافتاً إلى ورود معلومات عن عدد من المصابين في الشمال.