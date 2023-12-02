المقاومة تتصدي، اليوم السبت، لقوات العدو في حي الشيخ رضوان وتخوض اشتباكات عنيفة شمال غرب وجنوب غزة/ فيديو
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جرينتش+2 06:21
ضبط 47 كغم من الكوكايين في محاولة تهريب نظمتها شبكات دولية
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