داعياً العدو الى إعادة حساباته.. ماكرون: إذا كانت إسرائيل تعتزم تدمير حركة "حماس"، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات
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جرينتش+2 09:02
جيش العدو يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي العقيد إساف حمامي
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