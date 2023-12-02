وسائط الدفاعات الجوية السورية تتصدى، فجر اليوم السبت، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً في محيط دمشق
أهم العناوين
جرينتش+2 11:58
تقرير الاستيطان الأسبوعي.. سلطات الاحتلال تسلح زعران “شبيبة التلال” الارهابية وتستوعبهم في “فرق الطوارئ”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني