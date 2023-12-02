المقاومة تتصدي، اليوم السبت، لقوات العدو في حي الشيخ رضوان وتخوض اشتباكات عنيفة شمال غرب وجنوب غزة/ فيديو

الميادين نت

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، استهدافها تجمعات لـ”جيش” الاحتلال شرقي مستوطنة “ماغين” برشقة صاروخية.

كما أكدت كتائب القسام استهداف موقع “كيسوفيم” وكيبوتس “نيريم” و”العين الثالثة” برشقات صاروخية.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشيخ رضوان ومحاور التقدم شمال غرب وجنوب غزة.

وتبنت سرايا القدس قصفها تجمعات لجنود الاحتلال في أحراج “كيسوفيم” بوابل من قذائف الهاون.

وبعد ذلك، أكدت استهدافها لمستوطنة “كيسوفيم” برشقة صاروخية، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الآمنين في غزة.

وبالتزامن، تبنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهداف موقع “كيسوفيم” العسكري بقذائف الهاون الثقيل.

وقال المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم أبو خالد، إن المجاهدين الأبطال يتصدون لآليات العدو شرقي القطاع وجنوبه، ويستهدفون مواقعه في أكثر من مكان.

وأصدر أبو خالد بياناً عسكرياً جاء فيه: “عند الساعة 7 و12 دقيقة من صباح اليوم قامت مدفعيتنا بقصف آليات العدو الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الشاليهات، غرب مدينة غزة وألحقت خسائر فادحة بالعدو”.

وأضاف أنه تم استهداف تجمعات الاحتلال ومستوطناته في “غلاف غزة” برشقات صاروخية عدة.

ومن جهته، أفاد مراسل الميادين في غزة، اليوم السبت، بأن المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على محور الشيخ رضوان والنصر وتل الهوا.

كذلك، أكد مراسل الميادين سماع أصوات أنين وصراخ جنود الاحتلال خلال اشتباكاتهم مع المقاومة في حي الشيخ رضوان.

وقال مراسلنا إن الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال امتدت إلى المحور الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي.

وتخوض المقاومة، بحسب مراسل الميادين في غزة، اشتباكات عنيفة جداً في منطقة عدسان الكبيرة شرقي خان يونس في جنوب القطاع.

وتصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال على محاور دير البلح، وخاضت اشتباكات ضارية مع الاحتلال في جنوب غرب وجنوب شرق القطاع، بحسب مراسلنا.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة على أكثر من محور، كما تواصل دك المستوطنات برشقات صاروخية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها حشوداً لآليات الاحتلال الإسرائيلي شمالي المنطقة الوسطى في قطاع غزّة، مشددةً على أنّ الاستهداف نُفّذ عبر 3 طائرات مسيرة من طراز “الزواري الانتحارية”.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية الرشقات الصاروخية في اتجاه مستوطنات “غلاف غزة”، وأفيد بدويّ صفارات الإنذار في الغلاف.

ونتيجة تواصل إطلاق الصواريخ، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ القبة الحديدية استنزفت، خلال يوم الجمعة فقط، ما يقارب 70 مليون دولار.

وفي وقت سابق، نشرت سرايا القدس مشاهد عن حطام الطائرة الإسرائيلية “سكاي لارك”، التي أسقطتها في سماء المنطقة الوسطى في غزة.