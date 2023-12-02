أمريكا المجرمة تزود العدو بـ 100 قنبلة خارقة للأنفاق، وصواريخ مخصصة لضرب الأماكن المكتظة التي تعجز الدبابات عن دخولها

سبوتنيك عربي

كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حركة “حماس” في غزة.

وذكر المسؤولون لوسائل إعلام أمريكية أن واشنطن أمدت تل أبيب بما يقرب من 15 ألف قنبلة، و57 ألف قذيفة مدفعية، تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن الزيادة الكبيرة في إمدادات الأسلحة، بدأت بعد وقت قصير من هجوم “حماس” المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستمرت في الأيام الأخيرة.

وأشاروا إلى أنه من ضمن القنابل التي أرسلتها واشنطن إلى تل أبيب، 100 قنبلة خارقة للتحصينات تزن 2000 رطل برأس حربي “BLU-109” مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.

وقد انتقد هؤلاء المسؤولون الولايات المتحدة التي تحث إسرائيل على مراعاة منع وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، بينما تزودها بالعديد من الذخائر المستخدمة في القصف.

الاحتلال يعلن استخدام سلاح جديد في غزة

وعلى صعيد متصل، اعلن جيش الاحتلال ادخل نوع جديد من الاسلحة المحمولة على الكتف لاستخدامها لاول مرة في قطاع غزة .

وقال الجيش الاسرائيلي، وفقا للاعلام العبري، ان الجنود سيستخدمون في الايام المقبلة الصواريخ المحمولة على الكتف “هوليت” و”يتيد” في القتال في قطاع غزة، وهي مصممة لضرب المناطق المكتظة بالمباني والكثيفة السكان التي لا تستطيع الدبابات دخولها.