المقاومة تتصدي، اليوم السبت، لقوات العدو في حي الشيخ رضوان وتخوض اشتباكات عنيفة شمال غرب وجنوب غزة/ فيديو
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جرينتش+2 03:22
أمريكا المجرمة تزود العدو بـ 100 قنبلة خارقة للأنفاق، وصواريخ مخصصة لضرب الأماكن المكتظة التي تعجز الدبابات عن دخولها
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