بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة.. شهداء وجرحى في قصف لطائرات العدو ومدفعيته على عدة مناطق بقطاع غزة/ فيديو
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جرينتش+2 01:14
صحيفة عبرية: إسرائيل وفرنسا تشكلان فريقاً للعمل ضد حزب الله
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