صحيفة عبرية: إسرائيل وفرنسا تشكلان فريقاً للعمل ضد حزب الله

اتفق وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولوناد على تشكيل فريق سياسي أمني مشترك للبلدين، سيعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 (الذي نص على بقاء حزب الله بعيداً عن المنطقة الحدودية). حسب صحيفة إسرائيل اليوم.

ويأتي قرار التعاون حسب الصحيفة على خلفية الجهود الإسرائيلية الرامية إلى خلق جبهة دبلوماسية تقود حزب الله للابتعاد إلى ما بعد نهر الليطاني. وهذا هو أول إجراء تتخذه فرنسا ضد حزب الله.

وتضيف الصحيفة أن فرنسا عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتتمتع بوضع خاص في لبنان. وفي الأسابيع الأخيرة حاولت إسرائيل تسخيرها للتحرك ضد حزب الله.و ناشد كوهين، الذي يدير الجبهة الدبلوماسية، مؤخراً مبعوث بايدن الخاص إلى المنطقة، عاموس هوشستين، وكذلك إلى مجلس الأمن، طلب فرض تطبيق القرار 1701 على لبنان.

والتقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، الى لبنان، أمس، كبار المسؤولين في لبنان، بينهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس كتلة حزب الله في البرلمان وقائد القوات اللبنانية محمد رائد. وحذر من “الخطر الجسيم” الذي يخيم على لبنان ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وتنفيذ القرار 1701 كما يتطلب منها.