المقاومة تدك تل أبيب برشقة صاروخية، وصفارات الإنذار تدوي فيها

غزة – أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية ، مساء الجمعة، قصف مدينة تل أبيب بوابل من الصواريخ، في وقت دوت صفارات الإنذار في المدينة ومناطق واسعة بوسط إسرائيل.

وكتبت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، على حسابها بتطبيق “تلغرام” أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية “ردا على المجازر بحق المدنيين”.

وسمعت صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق واسعة في وسط إسرائيل، بعد لحظات من إعلان القسام.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت للتحذير من احتمال سقوط صواريخ في مناطق بوسط إسرائيل.

وهذه أول مرة تدوي فيها صفارات الإنذار في هذه المناطق، منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد هدنة استمرت أسبوعاولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وتحدثت تقارير عن اعتراض “القبة الحديدية” صواريخ فوق تل أبيب أطلقت من قطاع غزة.

واستأنفت إسرائيل عدوانها على القطاع صباح الجمعة، وردت حركة حماس برشقات صاروخية، بعد هدنة استمرت أسبوعا.