بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة.. شهداء وجرحى في قصف لطائرات العدو ومدفعيته على عدة مناطق بقطاع غزة/ فيديو
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جرينتش+2 01:14
الكونغرس الأمريكي يجهز خطة “سرية” بمليارات الدولارات لإقناع مصر وتركيا والعراق واليمن بتوطين معظم أهالي غزة
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