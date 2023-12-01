أول تحرّك على الجبهة الشمالية بعد الهدنة المؤقتة.. حزب الله يعلن، مساء اليوم الجمعة، استهداف عدة موقع لجنود العدو
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جرينتش+2 12:43
إخلاء سيدة أردنية وابنتها وطفل تقطعت أطرافه الأربعة في غزة
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