آلاف الأردنيين يشاركون، عقب صلاة الجمعة في عمان اليوم، بمسيرة شعبية غاضبة تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة

عمّان – شارك الآلاف الأردنيين، عقب صلاة الجمعة في عمان اليوم، بدعوة من ” الملتقى الوطني لدعم المقاومة”، في المسيرة الشعبية الغاضبة المطالبة بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة، رافعين شعارات تدعو لرفع مستوى الحراك الرسمي لوقف هذا العدوان.

وتأتي المسيرة الجماهيرية الحاشدة، ضمن سلسلة فعاليات “طوفان الأردن”، تحت عنوان “لبيك يا غزة”، في استجابة لنداءات المقاومة في القطاع، للوقوف صفا واحدا رفضا لقتل الآمنين والأبرياء والمدنيين.

ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية، وتثمن انتصاراتها على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء.

وحذروا من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة، وتهجير أهالي الضفة الغربية، سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الإسرائيلية.

وندد المشاركون في المسيرة باستئناف العمليات القتالية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي والدول الكبرى، والمنظمات الحقوقية بضرورة القيام بمسؤولياتها ووقف العدوان بشكل فوري.

وأكدوا بأن استئناف العدوان على قطاع غزة، لن يحقق للاحتلال سوى الأوهام، فعلى مدار أيام الحرب الطويلة فشل جيش الاحتلال، بتحقيق أيا من الأهداف المعلنة.

وطالب المشاركون الدول العربية والإسلامية، بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم البشعة بحق المدنيين والأبرياء والآمنين، من أبناء القطاع والضفة الغربية.

كما طالبوا بموقف أردني أكثر حزما في ضوء هذه الانتهاكات خصوصا في غزة، والقدس والمسجد الأقصى على وجه التحديد، إذ يحرم الفلسطينيون من ممارسة حقهم في العبادة في المسجد، ويفرض الاحتلال قيودا على دخولهم الأقصى، لاسيما يوم الجمعة.

كما انطلقت مسيرة في محافظة معان مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي وطالبوا بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبوا بوقفة وبحماية المدنيين.