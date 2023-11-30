وداع تملؤه الفرحة.. “القسام” تعرض لقطات لإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين لدى تسليمهم للصليب الأحمر الليلة الماضية/ شاهدوا

بثّت كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تسجيلا مصورا لعملية تسليم محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، خلال اليوم السادس من الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأظهرت المشاهد المحتجزين الإسرائيليين، وهم يودعون مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس، والابتسامة على وجوههم.

كما وأظهرت مشاهد عملية إطلاق سراح المحتجزين، حسن معاملتهم في أثناء الاحتجاز، وهو ما بدا جليًّا من وجوه المحتجزين وتعاملهم الودي مع عناصر القسام وسرايا القدس والتلويح لبعضهم بإشارة الوداع.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 محتجزا من غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الاحتلال الإسرائيلي أفرج الأربعاء، عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل 10 أسرى إسرائيليين في غزة، بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و4 تايلنديين في الدفعة السادسة من صفقة التهدئة.

وأوضح الأنصاري، أن الفلسطينيين المفرج عنهم هم 16 قاصرا و14 امرأة، في حين أن المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة، هم 5 قصر و5 نساء، منهم من مزدوجي الجنسية، قاصر هولندي، 3 ألمان، وأميركية واحدة.

وأشار الأنصاري، أن قطر لا تزال تأمل في استمرار التقدم الذي تم إحرازه في الأيام الماضية، والتوصل إلى تمديد آخر لاتفاق الهدنة الإنسانية.

" القسام بثت مشاهد لتسليم الدفعه السادسه من الاسرى"

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"ردة فعل الاسرى….حتما تم تهكيرهم " 🤯 pic.twitter.com/hXCZ7TUIzK — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) November 30, 2023

بابتسامات وأحضان وتحية وشكر.. مشاهد من تسليم الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة للصليب الأحمر#فلسطين #غزة #هنا_المملكة pic.twitter.com/eHkHWYvO1e — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) November 30, 2023