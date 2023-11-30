مصرع 3 الصهاينة في عملية إطلاق نار بمستوطنة راموت في القدس، صباح اليوم الخميس.. واستشهاد المنفذين/ فيديو

القدس – استشهد فلسطينيان، وقتل 3 اسرائيليين، في عملية إطلاق نار نفذت، صباح اليوم الخميس، في مدينة القدس.

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منفذي عملية القدس هما الشقيقان ابراهيم نمر 30 عاما، ومراد نمر 38 عاما، من بلدة صورباهر بالقدس .

وأفادت” نجمة داود الحمراء” أن 12 شخصا أصيبوا في العملية ، خمسة منهم في حالة خطيرة، والباقون إصاباتهم متوسطة وخفيفة، بالإضافة إلى ذلك، قُتل في الهجوم شخصان.

واطلق المنفذان النار صوب مجموعة من المستوطنين عندما تواجدوا بمحطة لانتظار الحافلات عند مستوطنة “راموت”.

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنفذين وصلا على متن مركبة، وتم إطلاق النار عليهما من قبل جنديين ومدني.

وفي التفاصيل، قتل 3 إسرائيليين، وأصيب 12 آخرون على الأقل بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم الخميس في مدينة القدس، حيث تم إطلاق النار صوب مجموعة من المستوطنين عندما تواجدوا بمحطة لانتظار الحافلات عند مستوطنة “راموت”.

واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة إبراهيم النمر (30 عاما)، ومراد النمر (38 عاما)، في صور باهر، وهما حسب الإعلام الإسرائيلي منفذا عملية مستوطنة “راموت” وقد استشهدا خلال تبادل إطلاق النار، كما ذكرت أنهما أسيران محرران وينتميان لحركة حماس.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الأمن العام “الشاباك”، فإن مراد نمر، من سكان القدس الشرقية، ينتمي لحركة حماس. اعتقل بين عامي 2010-2020 على خلفية نيته القيام بنشاط مسلح في البلاد بتوجيهات من قطاع غزة. أما إبراهيم نمر، شقيق مراد، من سكان القدس الشرقية، ينتمي إلى حركة حماس. تم سجنه عام 2014 بتهمة القيام بأنشطة إرهابية”، على حد التعبير الوارد في البيان.

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم وذلك بعد العلمية المسلحة في القدس المحتلة، التي أوقعت 3 قتلى إسرائيليين وعددا من الجرحى.

واتهم بن غفير من وصفهم بنشطاء من حماس بتنفيذ الهجوم وقال إن الحركة “تتحدث معنا بلسانين ويجب ألا نسمح بذلك”، وفق تعبيره.

وأفاد المتحدث باسم “نجمة داود الحمراء” أنه في الساعة 07:38 صباحا ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع للإسعاف في منطقة القدس، حول حادث إطلاق نار على شارع وايزمان في محطة للحافلات عند مدخل القدس.

وهرعت طواقم الإسعاف إلى مكان عملية إطلاق النار وقدمت العلاج الطبي إلى 12 حالة على الأقل وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، إصابتان في حالة شديدة الخطورة، و5 بين الخطيرة والمتوسطة.

وأعلن مستشفى “شعاري تصيدك” بالقدس وصول 4 إصابات خطيرة وإصابة متوسطة من موقع عملية إطلاق النار قرب “راموت”.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار وقعت على الشارع الرئيسي عند مستوطنة “راموت” بالقدس، وعقب عملية إطلاق النار، استنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها وانتشرت في موقع عملية إطلاق النار عند “راموت”.

وأفادت أن عملية إطلاق النار وقعت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، ونفذها ثلاثة فلسطينيين، استشهدوا في المكان.

وذكرت القناة “7” الإسرائيلية منفذا عملية إطلاق النار في القدس ما شقيقان من بلدة صور باهر من بلدة صورة باهر شرقي المدينة المحتلة.

من جانبها، أعلنت الشرطة إطلاق النار على منفذي عملية إطلاق النار وكذلك على سائق مركبة بزعم أنه قام بإيصالهما للمكان.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتصب لها إلى أن قواتها “حيدت منفذي عملية إطلاق النار المشتبه بهما”، مشيرة إلى “تعزيز التواجد العسكري في منطقة العلمية”.

وذكرت الشرطة أن المسلحين وصلا على متن مركبة، وتم إطلاق النار عليهما وإصابتهما من قبل جنديين ومدني.

شاهد| أصوات اطلاق النار في العملية التي وقعت في مستوطنة "راموت" بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/Jd76DCyMW7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 30, 2023