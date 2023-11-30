“حماس” تتبنى عملية “راموت” في القدس اليوم، وتزف شهيديها

تبنت “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، العملية الفدائية، التي نفذت صباح اليوم الخميس في مستوطنة “راموت” بالقدس المحتلة، وأدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين.

وقالت الحركة في بيان “نزف إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية شهيدينا القساميين (في كتائب القسام) الشقيقين مراد محمد نمر (38 عامًا)، وإبراهيم محمد نمر (30 عامًا)، من بلدة صور باهر (جنوب القدس المحتلة)، منفذا العملية الفدائية صباح اليوم في مستوطنة راموت”.

وأكدت “حماس” على أن هذه العملية “جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال غير المسبوقة من مجازر وحشية في قطاع غزة وقتل للأطفال في جنين، والانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال، واستمرار انتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه”.

وأضافت أنه “على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق، فأبطال شعبنا مستنفرون للثأر لدماء الشهداء، وصد العدوان، لا تلين لهم قناة حتى كنس الاحتلال من كل أرجاء الوطن” .

وقتل، صباح اليوم الخميس، ثلاثة مستوطنين وأصيب سبعة آخرون بجراح متفاوتة؛ بينها “شديدة الخطورة”، صباح اليوم الخميس، بعملية إطلاق نار وقعت على مدخل مدينة القدس المحتلة، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي.