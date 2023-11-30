"القسام" تسلم محتجزتين صهيونيتين تمهيداً لمحتجزين آخرين، ونقل الأسرى الفلسطينيين لسجن عوفر للإفراج عنهم/ فيديو
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جرينتش+2 10:10
“القسام” تسلم محتجزتين صهيونيتين تمهيداً لمحتجزين آخرين، ونقل الأسرى الفلسطينيين لسجن عوفر للإفراج عنهم/ فيديو
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