الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وإلأسرى الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل
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وصول محتجزتين روسيتين أفرجت عنهما حماس الى مصر/ فيديو
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