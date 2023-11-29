وصول محتجزتين روسيتين أفرجت عنهما حماس الى مصر/ فيديو

القاهرة – وصلت امرأتان روسيتان كانتا محتجزتين لدى حركة حماس وتم الإفراج عنهما في قطاع غزة الاربعاء، الى مصر عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، افادت حماس في بيان أنها سلمت كلا من يلينا تروبانوف (50 عاما) وايرينا تاتي (73 عاما) للجنة الدولية للصليب الاحمر. وكانت افرجت الاحد عن رون كريفوي، وهو اسرائيلي روسي في الخامسة والعشرين، “استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية”.

وقالت “كتائب القسام” في بيان: “أطلقنا سراح محتجزتين روسيتين، استجابة لطلب القيادة الروسية وردا على جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم تسليمهما للصليب الأحمر، قبل قليل (مساء الأربعاء)، كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية”.

#شاهد | "شعب يحتضن مقاومته" ..وسط حشد شعبي كبير ،كتائب القسام تسلم الدفعة السادسة من الأسرى الصهاينة للصليب الأحمر ضمن صفقة تبادل الأسرى pic.twitter.com/qj3PjWg5Ts — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2023