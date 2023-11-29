لانه جبان.. إيلون ماسك يرفض زيارة غزة بعدما زار اسرائيل

رفض الملياردر إيلون ماسك زيارة قطاع غزة عقب دعوة حركة “حماس” له لزيارة القطاع، مبررا ذلك بـ”خطورة الوضع هناك”.

ورد ماسك على منشور لرجل الأعمال والتر بلومبرغ على موقع “إكس”، ذكر فيه أن “حماس” دعت ماسك لزيارة قطاع غزة.

وكتب ماسك ردا على المنشور: “يبدو أن الوضع خطير هناك بعض الشيء الآن، لكنني على ثقة بأن غزة مزدهرة على المدى الطويل ستكون أمرا جيدا لجميع الأطراف”.

وزار إيلون ماسك دولة الاحتلال أول أمس الإثنين، حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتصوغ.

وزار ماسك (كيبوتس كفار عزة) الذي تعرض لهجوم “حماس” في 7 أكتوبر الماضي، وبعدما سمع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يقول في محادثة مباشرة عبر الإنترنت إنه يجب القضاء على “حماس”، قال ماسك “لا يوجد خيار”.

وأضاف خلال زيارته لدولة الاحتلال في الوقت الذي تحارب فيه حماس بغزة “أود تقديم المساعدة أيضا”.

وقام ماسك بزيارته لإسرائيل بعد اتهامات له بمعاداة السامية بعد رده المثير للجدل على أحد المنشورات على موقع “إكس” حول النزاع بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.