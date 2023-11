الممثلة الأمريكية سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض، لمطالبة بايدن بوقف العدوان على غزة/ فيديو

أعلنت الممثلة الأمريكية سينثيا نيكسون دخولها في إضرابٍ عن الطعام أمام البيت الأبيض، لمطالبة الرئيس جو بايدن بتحويل الهدنة في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وانضمت سينثيا نيكسون (57 عاما)، التي اشتهرت بشخصية ميراندا هوبس في مسلسل “سكس أند ذا سيتي”، إلى ناشطين مضربين عن الطعام أمام البيت الأبيض، وأكدت أنها بدأت إضرابًا عن الطعام لمدة يومين، والفكرة هي لفت الانتباه إلى محنة الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل العثور على الغذاء والماء بسبب الحصار الإسرائيلي.

وقالت سينثيا، في كلمة أمام التجمع بمحيط البيت الأبيض: “نحن هنا مضربون عن الطعام فقط لكي نظهر لبايدن نوع الحرمان الذي يحدث في غزة وكيف أنه في حدود سلطته لتحقيق وقف لإطلاق النار”، وفقا لما نقل موقع “هوليوود ريبورتر”.

وأضافت نيكسون، التي ترشحت سابقًا لمنصب عمدة مدينة نيويورك، أمام الحشد، إن طفليها يهوديان، وأجدادهما من الناجين من المحرقة، وتابعت: “لقد طلب مني ابني استخدام أي طريقة لأقول بصوت عالٍ قدر الإمكان ضرورة عدم تكرار ما جرى في الماضي”.

وأشارت الممثلة إلى أن “إسرائيل في سبعة أسابيع قتلت في شريط جغرافي ضيق عدداً من المدنيين يفوق مجموع من قتلوا خلال 20 عاماً من الحرب في أفغانستان بأكملها”.

وتابعت: “لقد سئمت وتعبت من الناس الذين يفسرون ذلك بالقول إن الخسائر في صفوف المدنيين هي حصيلة روتينية للحرب. لا شيء روتينياً في هذه الأرقام. ليس هناك من شيء روتيني بما يتعلق بهذه الوفيات”.

وسبق لسينثيا نيكسون، الفائزة بجائزتي إيمي عن دوريها في مسلسلي “لاو أند أوردر” و”سكس أند ذا سيتي” أن وقّعت في وقتٍ سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني رسالة مفتوحة تدعو لوقف الحرب على غزة.

وانضم إلى سينثيا المشرعون الديمقراطيون النائب ويلسون أنطون، والنائب زهران ممداني، والنائب موري ترنر، والنائب سام رسول، والنائب أبراهام عياش.

وقرر بعض المشرعين الإضراب عن الطعام لمدة تصل إلى خمسة أيام.

“We have 15,000 civilians killed in 7 wks, 70% whom our children & women. That’s more civilians than were killed in 20 yrs of war in Afghanistan”@CynthiaNixon joins hunger strike of activists at White House to demand ceasefire #FreePalestine pic.twitter.com/1btB1kVT3L

— #StopCopCity (@ChuckModi1) November 27, 2023