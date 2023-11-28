كتائب القسام وسرايا القدس تسليمان الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين بعزة للصليب الأحمر/ شاهدوا

سلمت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، 12 إسرائيليا تحتجزهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتوجه هؤلاء بعد الإفراج عنهم من رفح في جنوب قطاع غزة إلى اسرائيل في سيارات تابعة للصليب.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح 12 محتجزا ونقلهم من غزة.

وفي ظهور مشترك لـ”كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس، و”سرايا القدس”، الذراع العسكري للجهاد الإسلامي، تم تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن اتفاق التهدئة.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، من المتوقع إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا اليوم بينهم 15 امرأة و15 طفلا.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة إكس إنه جري إطلاق سراح عشرة رهائن إسرائيليين من غزة اليوم الثلاثاء وهم “قاصرة وتسع من النساء تحمل إحداهن جنسية نمساوية واثنتان من الأرجنتين بالإضافة إلى مواطنة فلبينية”.

وأضاف الأنصاري “حسب التزامات اليوم الخامس للهدنة، سيتم الإفراج عن 30 من المدنيين الفلسطينين”، مضيفا أنه تم تسليم المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بحضور عسكري مشترك من "كتائـ.ـب القسـ.ـام" و"سـ.رايا القـ.ـدس".. عملية تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلى الصليب الأحمر الدولي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/fTXhQpsTRn — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 28, 2023

مشاهد لتسليم الفصائل الفلسطينية للدفعة الخامسة من الأسرى في غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/R9LILEsUWS — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 28, 2023

#عاجل | ظهورٌ مشترك لكتائب القسام وسرايا القدس في شوارع جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/Eqf8E183LO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2023