أسماء 50 أسيرة فلسطينية (بضمنهن من عرب 48) سيتم اطلاق سراحهن مساء اليوم الثلاثاء، مقابل 10 محتجزين صهاينة
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صدور العدد الفصلي 31 من مجلة «عـود الـنــد» الثقافية
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