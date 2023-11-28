استشهاد الطفل عمرو وهدان برصاص العدو بقرية تياسير شرق طوباس

طوباس – استُشهد، ظهر اليوم الثلاثاء، طفل من قرية تياسير شرق طوباس (شمال الضفة الغربية) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال صباح اليوم.

وقالت وزارة الصحة، التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن “الطفل عمرو أحمد جميل وهدان (14 عاما) استُشهد، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر في قرية تياسير”.

وكان وهدان قد أصيب بالرصاص الحي في القرية، بالإضافة إلى ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس في وقت سابق اليوم.

وحتى عصر الثلاثاء، أسفرت الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن استشهاد 242 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 3 آلاف، واعتقال 3260، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.