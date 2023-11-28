أسماء 50 أسيرة فلسطينية (بضمنهن من عرب 48) سيتم اطلاق سراحهن مساء اليوم الثلاثاء، مقابل 10 محتجزين صهاينة
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جرينتش+2 12:22
استشهاد الشاب ياسين عبد الله الأسمر والفتى مالك دغرة برصاص العدو، اليوم الثلاثاء، في بيتونيا وكفر عين بمنطقة رام الله
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