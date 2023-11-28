أضواء على أشهر الأسيرات الفلسطينيات المفرج عنهن، حتى يوم امس الاثنين،ضمن اتفاق الهدنة

نفوذ حماد.. ميسون الجبالي.. شروق دويات.. إسراء جعابيص.. ياسمين شعبان.. عطاف جرادات.. أشهر الأسيرات الفلسطينيات التي أطلقت إسرائيل سراحهن خلال الأيام الماضية ضمن اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

فقد أفرجت إسرائيل خلال الأيام الماضية عن 33 أسيرة ضمن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

كما وافقت، صباح اليوم الثلاثاء، على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم، حال أفرجت حركة حماس عن محتجزين إسرائيليين من غزة.

1- نفوذ حماد/ أصغر أسيرة

من سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، تبلغ من العمر (16 عاما)، وتعد أصغر الأسيرات في سجون الاحتلال.

واعتقلت نفوذ عندما كانت في الصف التاسع، في ديسمبر/كانون الأول2021، وكانت حينئذ بعمر الـ 14 عاما وحكم عليها بالسجن 12 عاما.

وتعرضت نفوذ لتحقيق قاس وطويل، ووجهت لها النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي تهمة “محاولة قتل مستوطنة والتسبب في إصابتها” إثر عملية طعن.

2- ميسون الجبالي/ أقدم أسيرة

أقدم الأسيرات في السجون الإسرائيلية، حيث اعتقلت في 29 يونيو/ حزيران 2015، وحكم عليها بالسجن 15 عاما.

وفي نهاية عام 2021 لقبت ميسون بعميدة الأسيرات، إذ أصبحت أقدم الأسيرات الفلسطينيات اللائي لا يزلن في السجون الإسرائيلية، بعد إطلاق سراح أمل طقاطقة، التي كانت أقدم منها، وانتهت محكوميتها في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وكانت قد نفذت عملية طعن على حاجز قبة راحيل (مسجد بلال) قرب بيت لحم أصيبت خلالها مجندة إسرائيلية بجروح.

3- شروق دويات/ أطول محكومية

صاحبة أطول حكم بين الأسيرات المقدسيات والبالغ 16 عاما.

واعتُقلت شروق من طريق الواد في البلدة القديمة بعد إطلاق الرصاص عليها. وادّعى مستوطن أنها أقدمت على طعنه وأطلق 4 رصاصات تجاهها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وكانت دويات تبلغ من العمر حينها (18 عاما)، والتحقت بجامعة بيت لحم لتدرس على مقاعدها تخصص التاريخ والجغرافيا، بعد أن حصلت على معدل 90% في نتائج الثانوية العامة.

دخلت شروق السجن بعدما ودعت مرحلة الطفولة بأشهر، وخرجت منه شابة تبلغ من العمر (26 عاما) بعد قضاء نصف محكوميتها بالسجن الفعلي.

4- إسراء جعابيص

‌قضت محكمة إسرائيلية بسجن إسراء (11 عاما)، معتقلة منذ عام 2015، وهي من أخطر الحالات المرضية بين الأسيرات.

أصيبت بحروق بليغة وصلت إلى 50% من جسدها، وتشوه وجهها وظهرها إلى حد كبير، وبترت 8 أصابع في كلتا يديها.

وإسراء أم لطفل وحيد اسمه معتصم، كان عمره 6 أعوام عندما اعتقلت وأصبح الآن عمره 14 عاما، أما زوجها فهو مقعد إثر إصابته في حادث سير سابق.

وبدأت قصة إسراء (38 عاما) في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما كانت عائدة من منزل عائلة زوجها في مدينة أريحا إلى منزلها في جبل المكبر في القدس، حيث كانت تعمل في مدينة القدس يوميا.

وكانت تنقل في سيارتها بعض الأغراض المنزلية وعندما وصلت إلى حاجز الزعيم العسكري انفجر البالون الهوائي في السيارة، مما تسبب باشتعال النيران داخل السيارة.

وأصيبت إسراء بجروح بليغة نتيجة اشتعال النيران في سيارتها، وفوق ذلك، أشهر جندي السلاح الناري في وجهها وطالبها برمي سكين، لكنها أكدت “لم أكن احمل سكينا”، وماطلت القوات الإسرائيلية في تقديم العلاج لها رغم إصابتها الخطيرة بسبب الحريق.

واتهمت السلطات الإسرائيلية إسراء بمحاولة الهجوم على جنود إسرائيليين، وبحسب نادي الأسير، فإن التهمة التي اعتقلت وحوكمت جعابيص بسببها “ملفقة وغير صحيحة”.

5- ياسمين شعبان

من قرية الجلمة شرق جنين، تبلغ من العمر 39 عاما، وهي متزوجة ولديها أربعة أبناء، واعتقلت في مارس/آذار الماضي، بعد اقتحام منزلها.

وأمضت ياسمين في سجون الاحتلال 5 سنوات وأفرج عنها عام 2019، ثم اعتُقلت في مارس/ آذار 2022، وحكم عليها بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية.

6- عطاف جرادات

اعتقلت عطاف يوسف محمد جرادات، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، قرب مستوطنة “حومش” شمال غرب مدينة نابلس، بعد اتهامها بتنفيذ عملية أدت لمقتل مستوطن.

ومنذ تاريخ اعتقالها، وهي موقوفة للمحاكمة دون أن يصدر حكم نهائي بحقها. يشار إلى أن شقيق عطاف، الشيخ محمد جرادات “71 عاما”، يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في سجن “حومش”، بالإضافة إلى 8 أفراد من عائلتها موزعين على سجون الاحتلال.

ولا زالت 60 سيدة وفتاة حاليا في سجون إسرائيل بعد صفقة تبادل الأسرى التي جرت مع حركة حماس، بينهن 56 أسيرة اعتقلن بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب نادي الأسير.