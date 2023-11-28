أسماء 50 أسيرة فلسطينية (بضمنهن من عرب 48) سيتم اطلاق سراحهن مساء اليوم الثلاثاء، مقابل 10 محتجزين صهاينة

دخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يومها الخامس، اليوم الثلاثاء، فيما أضيفت 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة التبادل، في وقت تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ستفرج عنهم حركة حماس اليوم.

ففي اليوم الـ 53 للحرب الإسرائيلية على غزة، يرقب الجميع المرحلة الخامسة من صفقة التبادل في اليوم الخامس للهدنة المؤقتة والأول من اليومين الذين اتفقت حماس وإسرائيل على إضافتهما الى أيام هدنة الأيام الأربعة التي انتهت أمس الإثنين، والتي تم التوصل اليها بوساطة قطرية مصرية وأميركية.

وبعد تمديد الهدنة ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن موافقتها على إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة تبادل الأسرى، إذا أفرجت حركة حماس عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال تلقت أسماء 10 محتجزين في غزة من المقرر أن تفرج عنهم حركة حماس اليوم الثلاثاء، بموجب اتفاق الهدنة الذي مُدّد ليومين إضافيين.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس -مساء امس الاثنين- الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

وقد نشرت اسرائيل أسماء الأسيرات الخمسين المرشحات للإفراج عنهن ضمن المرحلة المقبلة من صفقة التبادل مع حركة حماس. وذلك استكمالاً لقائمة الـ 300 أسيراً وأسيرة التي تم نشرها استعداداً للمرحلة الأولى.

ولن يتم إطلاق سراح الاسيرات إلا بعد الساعة 17:00 على الأقل.معظم القائمة، 46 معتقلاً، تم اعتقالهم في الأسابيع القليلة الماضية بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومن بين المعتقلين المفرج عنهم الأسيرة عهد التميمي،

ودخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يومها الخامس، اليوم الثلاثاء، فيما أضيفت 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة التبادل، في وقت تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ستفرج عنهم حركة حماس اليوم.

وتتكون القائمة في معظمها من اسرى تقل أعمارهم عن 18 عاما والنساء. ومن بين الاسرى المدرجين في القائمة لا يوجد اسرى مدانون بجريمة قتل. أخطر جريمة في القائمة هي محاولة قتل .

قد وأدرجت الحكومة الإسرائيلية الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة المثلث داخل اسرائيل، ضمن قائمة الـ 50 أسيرة فلسطينية التي سيتم إطلاق سراحهن ضمن صفقة التبادل.

وشملت القائمة أيضا العديد من الفتيات من البلدات العربية داخل إسرائيل، حيث اعتقلن من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة بزعم التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم شملهن على الرغم من عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.

ومن بين الاسيرات شاتيلا سليمان محمد أبو عيادة، ادينت بمحاولة قتل بعد طعن وإصابة اسراىيلي في منطقة في عام 2016. وتقضي أبو عيادة، وهي من سكان الضفة الغربية وتبلغ من العمر 30 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة 16 عامًا.

فيما يلي قائمة باسماء الاسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم الافراج عنهن اليوم وغدا في الدفعتين الخامسة والسادسة من صفقة التبادل:

١-ازدهار محمد حوراني / الداخل

٢- اميمة عبد الله بشارات / الضفة

٣- احلام ابراهيم مصاروة / الداخل

٤- آيات سعيد عثاملة / الداخل

٥- آية احمد خطيب / الداخل

٦- آية جلال تميمي / القدس

٧- آلاء شكري شحادة / الداخل

٨- أماني جمال عثمان / الضفة

٩- أسيل حسين سويطات / الداخل

١٠-أسيل سميح خضر / الضفة

١١-أسيل عبد الوهاب ابراهيم / الداخل

١٢-أسماء حسن ابو تكفة / الضفةً

١٣-دانا يوسف خوري / الداخل

١٤-دانيا صقر حناتشة / الضفة

١٥- هالة عمر غنام / القدس

١٦- هديل باسم محمد / الداخل

١٧-هيا نشأت حاج يحيى / الداخل

١٨-هنادي محمد جبر مكاوي / القدس

١٩- خديجة احمد ابو غالية / القدس

٢٠-خلود نضال شتيوي / الضفة

٢١-حنين اكرم المساعيد / الضفة

٢٢- حنين فيصل الزرو / الداخل

٢٣- ياسمين يوسف قدورة / الداخل

٢٤- لما الفاخوري / الضفة

٢٥- لميس ماهر ابو عرقوب / الضفة

٢٦-لانا نادر ابو صلاح / الداخل

٢٧- مرح معمر حسين ابو لبن / القدس

٢٨- مايا زياد يونس / الداخل

٢٩-ميرفت منير حشيمة / القدس

٣٠-منال سعيد دودين / الضفة

٣١-ميرفت محمود عبد الرحمن العزة / القدس

٣٢-مريم محمود سلهب / الضفة

٣٣-ندين منيف شبلي / الداخل

٣٤-نوال محمد فتيحه / القدس

٣٥-صابرين علي عطاونة / الداخل

٣٦-سجى عودة اطرش / الداخل

٣٧- سهير اسماعيل برغوثي / الضفة

٣٨- عدن ابراهيم الطوري / الضفة

٣٩-عهد باسم تميمي / الضفة

٤٠- فاطمة شاهر بلعوم / الضفة

٤١-فيروز حسن سلامة / القدس

٤٢- ربا فهمي عاصي / الضفة

٤٣-ريتا سليم مراد / الداخل

٤٤-رنا محمد سويلات / الداخل

٤٥-رقية عبد الرحمن عمرو / الضفة

٤٦-شذى محمد برغوثي / الضفة

٤٧-شهد حمد سويطات / الداخل

٤٨-شيماء احمد هندي / القدس

٤٩-شاتيلا سليمان عيادة / الداخل

٥٠ – ثريا محمود ابو الهوى / القدس